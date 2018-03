Präsidentenwahl in Russland: Mit belegten Brötchen und Pralinen wird die Wahlbeteiligung gepuscht

MoskauFrostig und klar: In gewisser Hinsicht erinnert das Wetter in Moskau am Wahltag auch an die politische Großwetterlage. In den internationalen Beziehungen steuern Moskau und der Westen nach der Affäre um die Vergiftung des Doppelagenten Sergej Skripal auf eine Eiszeit zu, auf nationaler Ebene ist der Sieg des Kremlkandidaten schon im Vorfeld praktisch gesichert.