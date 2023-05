Präsidentenwahl Türkei-Wahl: Drittplatzierter gibt Empfehlung für Erdogan

22. Mai 2023 | Quelle: dpa

Sinan Ogan unterstützt Recep Tayyip Erdogan (r). Bild: Bild: dpa

Der Drittplatzierte des ersten Wahlgangs um die Präsidentschaft in der Türkei hat Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan seine Unterstützung für die Stichwahl ausgesprochen. Sinan Ogan rief seine Wähler auf, bei der Stichwahl am 28. Mai für Erdogan zu stimmen. Beobachter waren davon ausgegangen, dass die Wähler des Rechtsaußenkandidaten ohnehin zu großen Teilen in das Erdogan-Lager wechseln würden.