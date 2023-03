Präsidentenwahlen in Türkei Oppositionsführer Kilicdaroglu fordert Erdogan heraus

06. März 2023 | Quelle: dpa

Kemal Kilicdaroglu tritt bei den Präsidentenwahlen gegen Erdogan an. Bild: Bild: dpa

Der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu tritt bei der für Mitte Mai geplanten Präsidentenwahl gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan an. Der 74-Jährige wurde in der Hauptstadt Ankara von einem Bündnis aus sechs Parteien zum gemeinsamen Kandidaten ernannt. Um die Nominierung hatte es in den vergangenen Tagen Gerangel gegeben. Zeitgleich mit der Wahl des Staatsoberhaupts sollen am 14. Mai auch Parlamentswahlen stattfinden. Erdogan (69) ist bereits seit 20 Jahren an der Macht. Umfragen zufolge muss er dieses Mal um seine Wiederwahl fürchten.