Präsidentin Grybauskaite in Brüssel: Litauen unterstützt EU und Nato bei koordinierter Giftanschlag-Reaktion

VilniusDie EU und die Nato wollen laut Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite ihre Reaktion auf den Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter miteinander abstimmen. „Wir werden geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Bemühungen der Europäischen Union und der Nato bei der Bekämpfung sowohl hybrider als auch militärischer Bedrohungen dieser Art zu koordinieren“, sagte sie am Donnerstag vor ihrer Abreise zum EU-Gipfel in Brüssel. Der Einsatz von chemischen Waffen in Europa sei ein Zeichen einer sehr ernsten Bedrohung.