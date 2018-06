Präsidentschaftskandidat: HDP-Spitzenkandidat Demirtas warnt Türken vor „Ein-Mann-Regime“

Der Sender TRT nahm die zehnminütige Ansprache in einem Gefängnis in der Westtürkei auf, wo Demirtas wegen Terrorvorwürfen inhaftiert ist. Der 45-Jährige kann für die Wahl am 24. Juni kandidieren, da er nicht wegen einer Straftat verurteilt worden ist. Er sei vor 20 Monaten illegalerweise festgenommen worden, da die Regierung Angst vor ihm habe, sagte der Kandidat der pro-kurdischen Partei.