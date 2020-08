Präsidentschaftswahl 2020 „Auch Joe Biden steht für harte Geopolitik“

Zuletzt gab es in Deutschland große Aufregung, weil die USA mit neuen Drohungen die Gaspipeline Nord Stream 2 attackierten. Wird sich – um in Ihrem Bild zu bleiben – die Faust hier lockern?

Auch hier sehe ich das nicht. Die USA haben eigene starke Interessen beim Export von Flüssiggas – und mehrere Staaten, in denen diese Industrie stark sind, sind battle ground states: also Bundesstaaten, auf die es bei der Präsidentschaftswahl besonders ankommen wird. Hier von amerikanischer Seite aus nachzugeben, würde von den eigenen Wählern nicht goutiert.



Mehr zum Thema

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden inszeniert sich als Anti-Trump. Doch was die US-Handelspolitik anbelangt, wird sich die Situation eher noch zuspitzen. Von der Fiskalpolitik ganz zu schweigen.