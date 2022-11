Präsidentschaftswahl Bolsonaros dröhnendes Schweigen - Was erwartet Brasilien?

01. November 2022 | Quelle: dpa

Anhängerinnen von Bolsonaro beten vor der Wahl für ihren Kandidaten, geholfen hat das jedoch nichts. Bolsonaro verlor das Rennen knapp. Bild: Bild: dpa

Brasilien steht still. Nach der Niederlage des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro bei der Stichwahl am Sonntag blockieren seine Unterstützer Fernstraßen in dem riesigen Land. Sowohl rund um die Millionenmetropolen Rio de Janeiro und São Paulo als auch in der tiefsten Provinz stecken sie Reifen in Brand, errichten Barrikaden und stoppen den Verkehr.