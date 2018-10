Präsidentschaftswahl Fünf Gründe, warum die Brasilienwahl wichtig ist

Rio de JaneiroBrasilien steht vor einem Umbruch. Der Rechtspopulist Jair Bolsonaro dürfte die Präsidentenwahl am Sonntag gewinnen. Der Ex-Militär verunglimpft Frauen, Schwarze und Schwule, liebäugelt mit der Militärdiktatur und will hart gegen Verbrecher vorgehen. Das Land hat enormes Potenzial, doch seine Situation ist schwierig – ein Überblick, was im fünftgrößten Land der Welt auf dem Spiel steht.