Präsidentschaftswahl in Brasilien Rechter Kandidat Bolsonaro gewinnt erste Wahlrunde

Gegenüber der Militärdiktatur in Brasilien von 1964 bis 1985 zeigte der Ex-Fallschirmjäger und Armee-Hauptmann wiederholt Sympathie. Die Umfragewerte des 63-Jährigen legten nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf ihn bei einer Wahlkampfveranstaltung vor einem Monat deutlich zu. Die Kriminalität will Bolsonaro unter anderem mit einer Lockerung der Waffengesetze bekämpfen. Der Schusswaffengebrauch soll für Polizisten erleichtert werden, auch wenn dieser tödlich endet. Voriges Jahr starben 63.880 Menschen bei Verbrechen in Brasilien – der höchste Wert weltweit.



Haddad macht das schlechte Image seiner linken Arbeiterpartei zu schaffen, die nach über einem Jahrzehnt an der Macht in zahlreiche Korruptionsskandale verwickelt ist. Der ehemalige Bürgermeister von Sao Paulo trat anstelle des früheren Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva an, der nach einer Verurteilung wegen der Annahme von Schmiergeldern in Haft ist und nicht antreten durfte. Nach den ersten Hochrechnungen brach in Haddads Wahlkampfzentrale in Sao Paulo Jubel aus, als klar wurde, dass es eine Stichwahl geben wird.