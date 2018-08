Präsidentschaftswahl: Kongolesischer Präsident Kabila tritt nicht mehr zur Wahl an

KinshasaDer kongolesische Präsident Joseph Kabila tritt nach Angaben der Regierung nicht wieder zur Wahl an. Ein Regierungssprecher teilte am Mittwoch mit, dass der frühere Innenminister Emmanuel Ramazani Shadary Präsidentschaftskandidat bei der für Dezember vorgesehenen Wahl sei. Er kandidiert für die vor kurzem gegründete Gemeinsame Front für den Kongo, in der Kabila eine wichtige Rolle spielt. Daher gibt es Bedenken, er könnte Regierungsmacht behalten.