Präsidentschaftswahl Scholz, Sánchez und Costa rufen Franzosen zur Wahl Macrons auf

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie die linken Regierungschefs Spaniens und Portugals, Pedro Sánchez und António Costa, haben die Franzosen zur Wahl Emmanuel Macrons in der Stichwahl gegen Marine Le Pen um das Präsidentenamt am Sonntag aufgerufen. Frankreich stehe vor der Wahl zwischen einem demokratischen Kandidaten, der glaube, dass Frankreichs Stärke in einer mächtigen und autonomen Europäischen Union zunehme. Und einer Kandidatin der extremen Rechten, die sich offen auf die Seite derjenigen stelle, die die Freiheit und Demokratie Europas angriffen, schrieben die drei Politiker in einem am Donnerstag in der spanischen Zeitung „El País“ erschienenen gemeinsamen Artikel.