Präsidentschaftswahl-Wahl Ende Juni: Türkei kritisiert Wahlkampfauftritt-Verbot in Deutschland

Erdogan rief seine Anhänger in diesen Ländern auf, sich aktiv in die Politik einzumischen, um antitürkischen Ansichten entgegen zu wirken. Diese würden auch von türkischstämmigen Parlamentariern in diesen Ländern verstärkt. „Ihr müsst in diesen Parlamenten sitzen anstelle jener, die ihr Land betrügen“, sagte Erdogan über europäische Abgeordnete türkischer Abstammung.