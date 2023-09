Präsidentschaftswahl: Wahlsieger in Guatemala setzt Prozess des Machttransfers aus

In der vergangenen Woche beantragte die Staatsanwaltschaft dann die Aufhebung der Immunität von fünf Mitgliedern der obersten Wahlbehörde. Sie wolle den Betrugsvorwürfen von Wahlverliererin Sandra Torres nachgehen, schrieb die Behörde in ihrem Antrag an das oberste Gericht. Kurz darauf erklärte das oberste Wahlgericht den Oppositionskandidaten Arévalo offiziell zum Sieger der Stichwahl am 20. August.