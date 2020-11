Präsidentschaftswahl Zitterpartie in den USA, doch die Börse zeigt sich optimistisch

Besser als im Dax sah es am Mittwoch für den MDax, den Index der mittelgroßen Werte aus, der zwar am Morgen auch kurzzeitig im Minus lag, bis zum Nachmittag aber bis auf 27.105 Punkte vorrückte, was einem Plus von 2,0 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss entspricht. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone vollzog einen Achterbahnfahrt: Er startete ebenfalls im Minus, eroberte am Vormittag die Gewinnzone, fiel wieder zurück und notiert am späten Nachmittag Nachmittag mit 1,5 Prozent deutlich im Plus.



In Deutschland geht die Berichtssaison weiter mit den Zahlen der Dax-Konzerne Vonovia und BMW. Beim Immobilienkonzern Vonovia lobten Börsianer sowohl die Quartalszahlen als auch den 2021er-Ausblick. Die Papiere gewannen mehr als 3,6 Prozent. Die BMW-Zahlen kamen bei Analysten ebenfalls gut an, doch die Aktien des Autobauers verloren zunächst fast zweieinhalb Prozent. Anleger im Autosektor gingen angesichts des ungewissen US-Wahlausgangs kein Risiko ein. Am Nachmittag erreichte aber auch die BMW-Aktie zeitweise ein Plus von 0,5 Prozent.