Präsidentschaftswahl Zitterpartie in den USA lässt Aktienkurse abtauchen

In einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche warnte der US-Ökonom Nouriel Roubini bereits vor der Wahl vor den Folgen einer Hängepartie, welche nun droht: „Dieses Maß an politischer Instabilität könnte erhöhte Risikoscheu an den Finanzmärkten auslösen – und das zu einer Zeit, wo die Volkswirtschaft ohnehin lahmt. Falls sich der Disput über das Wahlergebnis womöglich bis Anfang kommenden Jahres hinzieht, könnten die Aktienkurse um bis zu zehn Prozent fallen.“ Und auch andere Assetklassen würden in Mitleidenschaft gezogen: „Die (schon jetzt sehr niedrigen) Renditen auf Staatsanleihen würden sinken, die globale Flucht in sichere Häfen dürfte den Goldpreis in die Höhe treiben. Normalerweise würde der Dollar bei einem derartigen Szenario anziehen. Doch weil diese Situation durch das politische Chaos in den USA selbst ausgelöst wäre, könnte es sogar zu einer Kapitalflucht aus dem Dollar kommen.“