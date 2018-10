Präsidentschaftswahlen Brasilien steuert auf eine schwere Krise zu

Doch damit könnten sie falsch liegen. Denn Brasilien steuert auf eine schwere Finanzkrise zu. Das Nachbarland Argentinien macht vor, wie schnell ein Land derzeit umkippen kann. Argentinien ist in wenigen Monaten vom Star der Schwellenländer zum Bittsteller beim IWF abgestiegen. In Brasilien ist das Haushaltsdefizit mit 7,6 Prozent BIP sogar noch grösser als in Argentinien. „Es ist das größte Budgetdefizit weltweit“, warnen die Experten der Investmentbank JP Morgan. Die Staatsschulden bewegen sich auf 80 Prozent des BIP zu. Deswegen ist der Real seit März um ein Drittel zum US-Dollar abgesackt. Jeder Kandidat müsse schnell überzeugende Reformen vorweisen, wie er das Staatsdefizit senken will, so JP Morgan. „Die Märkte werden dem nächsten Präsidenten keinen Vertrauensvorschuss mehr geben.“