Präsidentschaftswahlen: Erdogan redet im bosnischen Sarajevo vor Anhängern

Mit den Wahlen wird die Umstellung auf ein Präsidialsystem in der Türkei vollzogen, wie sie in einem Referendum im April 2017 knapp bestätigt worden war. Die Regierungsvollmachten gehen dann vollends auf den Präsidenten über, das Amt des Ministerpräsidenten wird abgeschafft. Mehr als drei Millionen im Ausland lebende Türken können ab 7. Juni ihre Stimme per Briefwahl abgeben.