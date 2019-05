Präsidentschaftswahlen: Indonesiens Staatsoberhaupt Widodo bleibt an der Macht

Offen war am Dienstag zunächst, ob Prabowo juristisch gegen das Wahlergebnis vorgehen will. Der ehemalige General ist ein früherer Schwiegersohn des langjährigen Diktators Suharto. Vor fünf Jahren hatte er die Wahl vor Gericht angefochten, jedoch ohne Erfolg. Damals hatte Jokowi mit 53,1 zu 46,9 Prozent gewonnen - also konnte er seinen Vorsprung nun steigern.