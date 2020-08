Präsidentschaftswahlen: Lukaschenko warnt zur Wahl vor Putschversuch in Weißrussland

Lukaschenko regiert seit mehr als einem Vierteljahrhundert mit harter Hand und stellt sich zur Wiederwahl – im Falle eines Sieges wäre es seine sechste Amtszeit. Die Abstimmung begann bereits an diesem Dienstag, der Hauptwahltag ist der Sonntag. Die größte Herausforderung für den 65-Jährigen könnte eine Gruppe dreier Frauen darstellen, zu der Swetlana Tichanowskaja gehört – eine Quereinsteigerin in die Politik. In der Bevölkerung gibt es große Unzufriedenheit mit der Lage der Wirtschaft und der Menschenrechte sowie mit dem Umgang der Regierung mit der Coronavirus-Pandemie. Westlichen Beobachtern zufolge sind Wahlen in der früheren Sowjet-Republik weder frei noch fair.