Präsidentschaftswahlen: Senats-Ausschuss bestätigt: Russland hat sich in US-Wahl von 2016 eingemischt

Russland hat sich laut einem Ausschuss des US-Senats mit Genehmigung von Präsident Wladimir Putin in die US-Wahlen von 2016 eingemischt. Die weitreichende Kampagne habe das Ziel gehabt, Donald Trump zur Präsidentschaft zur verhelfen, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Der Geheimdienstausschuss, dem Mitgliedern beider Parteien angehören, bestätigte darin entsprechende Schlussfolgerungen von US-Geheimdiensten.