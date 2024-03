Präsidentschaftswahlkampf „Super Tuesday”: US-Vorwahlen in vielen Bundesstaaten

05. März 2024 | Quelle: dpa

Der «Super Tuesday» gilt als wichtige Wegmarke im US-Präsidentschaftswahlkampf. Bild: Bild: dpa

Im US-Präsidentschaftswahlkampf steht an diesem Dienstag der nächste große Meilenstein an. Am „Super Tuesday” halten die Republikaner und Demokraten in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten parteiinterne Vorwahlen ab, unter anderem in Alabama, Kalifornien, Colorado, Maine, Minnesota, North Carolina, Texas und Virginia.