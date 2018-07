Präsidialsystem: Erdogan leistet Amtseid und zementiert seine Macht in der Türkei

In der politischen Führung in Ankara scheint noch nicht klar zu sein, wer in den nächsten fünf Jahren gemeinsam mit Erdogan die Zügel in der Hand halten wird. In den vergangenen Tagen zirkulierten in mehr oder weniger informierten Kreisen mehrere Listen mit den Namen möglicher Minister und Vizepräsidenten von Erdogans Kabinett. Einige werden allerdings als sicher gehandelt. Sie könnten erhebliche Auswirkungen auf die Beziehungen der Türkei zum Westen haben.