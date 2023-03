Prag Tschechien: Ex-General Pavel als Präsident vereidigt

09. März 2023 | Quelle: dpa

Petr Pavel legt auf der Prager Burg den Amtseid ab. Bild: Bild: dpa

Tschechien hat einen neuen Präsidenten: Der frühere Nato-General Petr Pavel wurde am Donnerstag als Staatsoberhaupt vereidigt. Der 61-Jährige legte in einer gemeinsamen Sitzung beider Parlamentskammern in der Prager Burg den Amtseid ab. Viele Menschen verfolgten die Zeremonie auf Bildschirmen im Freien. Die Armee gab 21 Salutschüsse ab. Der Quereinsteiger in die Politik hatte in der Stichwahl Ende Januar den Milliardär populistischen Ex-Regierungschef Andrej Babis mit 58,3 Prozent der Stimmen klar geschlagen.