Premier Xavier Bettel: Luxemburg will Steuersenkung innerhalb der EU ins Gespräch bringen

StraßburgLuxemburgs Premierminister Xavier Bettel hat sich dafür ausgesprochen, das Steuerniveau in Europa zu senken. „Der Binnenmarkt benötigt sicher eine gewisse Harmonisierung – auch im steuerlichen Bereich“, sagte Bettel am Mittwoch in einer Rede vor den Abgeordneten des EU-Parlaments in Straßburg. Dabei werde Harmonisierung aber oft mit Steuererhöhung gleichgesetzt.