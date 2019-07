Premierminister-Bewerber: Boris Johnson lehnt derzeit Militäreinsatz gegen Iran ab

In Großbritannien stimmen die etwa 160.000 Mitglieder der Konservativen Partei per Briefwahl über die Nachfolge für die scheidende Premierministerin Theresa May ab. Am 23. Juli soll bekanntgegeben werden, wer neuer Parteichef und damit Premierminister wird. Johnson liegt Umfragen zufolge haushoch vorn.