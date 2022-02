Premierminister Johnson Vier Mitarbeiter treten zurück

Als erste hatte Chefberaterin Mirza am Donnerstag Johnson den Rücken gekehrt und dies mit den Angriffen des Premierministers auf Starmer begründet. Der Regierungschef hatte Starmer am Montag in einer hitzigen Parlamentsdebatte vorgeworfen, es in seiner Zeit als Chef der Staatsanwaltschaft versäumt zu haben, den bekannten, inzwischen verstorbenen Rundfunk-Moderator Jimmy Savile wegen sexuellen Missbrauchs in Hunderten Fällen anzuklagen. Starmer war in seiner Funktion aber nicht dafür zuständig, auch wenn diese Behauptung in den sozialen Medien kursiert. Johnsons Wiederholung entsprechender falscher Darstellungen rief Kritik auch in den eigenen Reihen hervor.