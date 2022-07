Premierminister unter Druck Boris Johnson will nach Minister-Rücktritten im Amt bleiben

Sunak und Javid veröffentlichten ihre jeweiligen Rücktrittsschreiben fast zeitgleich auf Twitter. In beiden Texten wird infrage gestellt, ob Johnson in der Lage sei, eine Regierung zu führen, die sich an gewisse Standards halte. Johnson hatte sich zuvor im Fernsehen für seinen Umgang im Fall eines Mitglieds seiner Konservativen entschuldigt, dem sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wurde. Auch drei Staatssekretäre kündigten am Abend ihre Rücktritte auf sozialen Medien an. Ein Handelsbeauftragter gab ebenfalls seinen Posten ab wie auch ein Vize-Vorsitzender von Johnsons Torys, der seinen Rücktritt live im Fernsehen ankündigte.