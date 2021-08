Pressefreiheit „Angst und Panik verbreitet“: Türkische Sender müssen nach Berichten über Waldbrände Strafe zahlen

12. August 2021

In der Türkei sorgen die Feuer besonders an der Mittelmeerküste seit Wochen für riesige Schäden. Kritik am Krisenmanagement kommt jedoch nicht gut bei der Regierung an.