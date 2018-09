Pressefreiheit: EU fordert Freilassung von Reuters-Reportern in Myanmar

Brüssel,Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini fordert die Freilassung von zwei in Myanmar verurteilten Reuters-Journalisten. Die Gefängnisstrafe für die Reporter Wa Lone und Kyaw Soe Oo solle überprüft und die beiden sofort und ohne Bedingungen auf freien Fuß gesetzt werden, sagte eine Sprecherin von Mogherini am Montag in Brüssel. Die Gerichtsentscheidung schwäche die Freiheit der Medien und das Recht der Öffentlichkeit auf Informationen.