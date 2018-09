Pressefreiheit: Sieben Jahre Haft für Reuters-Journalisten in Myanmar

Das Urteil fällt in eine Zeit, in der die internationale Kritik am Militär in Myanmar immer lauter wird. Der Armee werden Menschenrechtsverstöße gegen die muslimische Minderheit der Rohingya vorgeworfen. Der Fall der Reporter hatte international Aufmerksamkeit bekommen und gilt als Beispiel dafür, wie die Pressefreiheit unter De-facto-Staatschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi leidet. Ihre Machtübernahme 2016 hatte Hoffnungen geweckt, das Land werde sich zu einer vollen Demokratie wandeln. Seither hat sie aber viele frühere Bewunderer enttäuscht. Die Gerichte in Myanmar gehören außerdem zu den konservativsten und nationalistischsten Einrichtungen im Land.