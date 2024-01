Pressefreiheit Taliban räumen gewaltsam Radiostation in Afghanistan

16. Januar 2024 | Quelle: dpa

Ein Taliban-Kämpfer steht Wache (Archivfoto). Immer wieder kommt es in Afghanistan zu Einschüchterungen und willkürlichen Festnahmen. Bild: Bild: dpa

Die in Afghanistan herrschenden Taliban haben eine Radiostation in der ostafghanischen Provinz Chost gewaltsam geräumt. Wie die Organisation Afghanisches Journalistenzentrum (AFJC) unter Berufung auf Quellen vor Ort mitteilte, sollen Sicherheitskräfte der Taliban-Regierung nach Eindringen in das Büro die Ausrüstung gewaltsam entfernt und Mitarbeiter bedroht haben.