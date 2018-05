Presseschau zum US-Ausstieg aus dem Atomdeal: „USA sind nicht länger eine stabilisierende Macht“

Ein anderer Kommentator schrieb: „Israel ist das einzige Land, das den extrem negativen Effekt des Atomabkommens zu spüren bekommen hat. Und zwar in Syrien. Die bedrohliche Ausbreitung und Etablierung des Irans in Syrien ist ein Ergebnis des Atomabkommens. In Israel behaupten viele Sicherheitsexperten weiter, dass die Iraner sich penibel an das Abkommen halten. Sie ignorieren dabei das Resultat: Milliarden Dollar, die in den Iran geflossen sind, die Aufhebung des internationalen Drucks und das beschleunigte Eindringen (Teherans) in die Länder des Nahen Ostens, vom Jemen bis Syrien und Libanon.“