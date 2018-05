Pressestimmen: „Trumps Versagen in Jerusalem“ – die internationale Presse zu den Gaza-Protesten

„Von einer Stabilisierung des Nahen Ostens und Schritten hin zu einem Frieden können wir einstweilen nur träumen. Deshalb ist es nicht sonderlich gut, wenn die Lage an noch relativ stabilen Orten wie zum Beispiel in Israel unnötig verschärft wird – durch wenig vorausschauende politische Entscheidungen. Der Umzug der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem gehört zu dieser Kategorie. Vor diesem Schritt gab es viele Warnungen, doch sie waren vergeblich. (...) Die mehr als 50 Toten und 1200 Verletzten im Gazastreifen werden zu einer erneuten Radikalisierung der Palästinenser führen und helfen dem Image Israels weder in der der muslimischen Welt noch in Europa.“