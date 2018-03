Pressestimmen zur Russland-Wahl: „Putins politisches Konzept ist auf Dauer unbrauchbar“

An dem deutlichen Ergebnis haben laut der „Neuen Zürcher Zeitung“ auch die russischen Medien einen großen Anteil: „Die Medien tun so, als stehe der Westen kurz vor kriegerischen Handlungen gegenüber Russland. Die Auswirkungen des Giftanschlags auf den früheren Doppelagenten Sergei Skripal in Großbritannien bestärkten das Publikum in diesem Gefühl.“ Zugleich nähre Putin den Stolz der Bürger, indem er der Bevölkerung durch eine Waffenschau zeige: „Wir sind wieder wer, man fürchtet uns.“