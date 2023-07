„Ich bezweifele, dass die Söldner freiwillig in die russische Armee gehen“, sagt Sean McFate, Experte für Privatarmeen und Berater am Atlantic Council in Washington. Ihm zufolge genießt die russische Armee einen furchtbaren Ruf. Zudem würden „viele“ der sogenannten PMCs (Kurz für „Private Military Contractors“) nicht auf ihre Vorteile verzichten wollen: eine deutlich bessere Bezahlung, Freiheit. „Eher gehen sie zu anderen Warlords nach Afrika, als ihre Privilegien in Russland wieder aufzugeben“, glaubt McFate. Und wenn sie Putin zur Kooperation zwinge, drohe dem Land „im schlimmsten Fall ein Bürgerkrieg“.