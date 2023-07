Während solcher Einsätze schützen die Kämpfer im Auftrag russischer Firmen Minen und Ölfelder. Erlöse generieren sie dann aus dem Verkauf der wertvollen Rohstoffe in und außerhalb Afrikas. Experten sprechen auch von der „dunklen Raubwirtschaft“ des Kremls. Zwar ist dieses Geschäft durch den Aufstand Prigoschins bedroht, in deutschen Militärkreisen geht man allerdings kaum davon aus, dass sich der Kreml das Geschäft und den Einfluss in Afrika wieder nehmen lassen will. Entweder, die Wagner-Leute vor Ort dürfen also weitermachen, oder sie könnten in eine andere Organisation abgeworben werden. Allein ein Rückzug scheint kaum eine Option.