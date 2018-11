Prognose übertroffen Chinas Exportwirtschaft boomt trotz Handelsstreit

PekingTrotz des Handelsstreits mit den USA haben die chinesischen Ausfuhren auch im Oktober wieder unerwartet stark zugelegt. Chinas Zoll berichtete am Donnerstag in Peking einen Anstieg der Exporte in US-Dollar berechnet um 15,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Vormonat war es ein Plus von 14,5 Prozent.