Prognose: Weltbevölkerung könnte 2100 mit elf Milliarden Höhepunkt erreichen

New YorkDie Weltbevölkerung könnte um das Jahr 2100 einer Schätzung der Vereinten Nationen zufolge mit fast elf Milliarden Menschen ihren Höhepunkt erreichen. Bis 2050 werde die Zahl der Menschen auf der Erde zunächst von derzeit 7,7 Milliarden auf 9,7 Milliarden anwachsen, hieß es in dem am Montag in New York veröffentlichten Bericht.