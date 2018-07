Programm gestoppt: Das US-Militär wirft in aller Stille Einwanderer aus dem Dienst

Das Spezialprogramm hat das Kürzel Mavni. Es steht für „Military Accessions Vital to the National Interest“ (übersetzt etwa: „Zulassungen zum Militär, die wichtig für das nationale Interesse sind“). Das Programm erwuchs im Jahr 2002 aus einer Anordnung des damaligen Präsidenten George W. Bush zur „beschleunigten Einbürgerung“ von Einwanderern, die sich als Soldaten verdingen. Die Maßnahme zielte darauf ab, medizinische Spezialisten und Menschen mit Kenntnissen in 44 besonders gefragten Sprachen anzuwerben.