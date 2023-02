In Osteuropa verbreitete Moskau haltlose Gerüchte über ukrainische Geflüchtete, die angeblich Verbrechen begingen oder Einheimischen die Arbeitsplätze wegnähmen. In Westeuropa lautete die Botschaft, dass die ukrainische Führung korrupt und nicht vertrauenswürdig sei und dass ein langer Krieg eskalieren oder Lebensmittel- und Ölpreise in die Höhe treiben könnte.