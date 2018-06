Protektionismus USA wollen Chinas Zugriff auf Start-ups blockieren

Bislang hat sich die US-Regierung mehr auf die Übernahmen von amerikanischen Unternehmen durch chinesische Käufer fokussiert als auf Investitionen in Start-ups. Dabei haben mehr als 20 Wagniskapitel-Firmen – die Geldgeber der Gründer – im Silicon Valley enge Verbindungen zu Fonds der chinesischen Regierung oder Einrichtungen, die dem chinesischen Staat gehören. „Es wird so wahrgenommen, dass viel von dem Tech-Transfer, der in US-Sicherheitskreisen Anlass zur Sorge gibt, über Start-ups läuft“, sagt Stephen Heifetz, früher ein Mitglied des CFIUS-Ausschusses, der ausländische Investitionen überprüft. Inzwischen berät Heifetz Firmen, die sich diesem Prozess unterziehen müssen.