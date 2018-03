Protektionismus: Wie Argentinien deutsche Unternehmen gängelt

Das Gebaren ist typisch für das gestörte Verhältnis zwischen Regierung und Wirtschaft in Argentinien. Besonders Unternehmen aus dem Ausland fühlen sich drangsaliert. „Wir arbeiten in einem Klima irgendwo zwischen Kafka und Mafia“, sagt Martin Jebsen, einer der führenden Wirtschaftsanwälte für deutsche Unternehmen in Buenos Aires. Der Jurist ist einer der wenigen, der sich noch zitieren lässt. Die Unternehmer, Manager und offiziellen Vertreter der deutschen Wirtschaft selbst reden nur anonym über ihr Verhältnis zur Regierung.