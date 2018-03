Protest gegen Macron: Landesweiter Streik legt französischen Bahn- und Flugverkehr lahm

ParisLandesweite Streiks haben am Donnerstag in Frankreich erhebliche Störungen im Flug- und Bahnverkehr verursacht. Der Generalsekretär der Gewerkschaft CFDT, Laurent Berger, sagte dem Radiosender RTL, die Arbeitsniederlegungen seien eine Warnung an die Regierung von Präsident Emmanuel Macron. Der Protest richtet sich gegen die Wirtschaftspolitik Macrons.