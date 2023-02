Protestaktion London: Straße vor russischer Botschaft in Ukraine-Farben

23. Februar 2023 | Quelle: dpa

Kurz vor dem ersten Jahrestag des Krieges in der Ukraine leuchtet die Straße vor der russischen Botschaft in London blau-gelb. Bild: Bild: dpa

Aus Protest gegen den Krieg in der Ukraine haben Demonstranten am Donnerstag die Straße vor der russischen Botschaft in London in den Farben der ukrainischen Flagge eingefärbt. Auf Videos, die im Internet kursierten, war zu sehen, wie Menschen in Overalls mit Schubkarren gelbe und blaue Farbe verschütteten, die von anderen mit Besen verteilt wurden. Die Farbe wurde anschließend von vorbeifahrenden Autos großflächig verteilt.