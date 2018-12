Protestbewegung Brüssel bereitet sich auf „Gelbwesten“ vor

Auch in Belgien demonstrieren Menschen in den namensgebenden signalfarbenen Sicherheitswesten gegen erhöhte Treibstoffpreise. Die Polizei beobachte die sozialen Netzwerke, um an Informationen zu den Protesten zu kommen, sagte die Sprecherin, denn die Gelbwesten weigerten sich, „mit der Polizei oder der Stadt in Kontakt zu treten, um ihre Aktivitäten zu organisieren.“