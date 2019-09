Protestbewegung: Demonstranten kündigen neue Proteste in Hongkong an

Auch nach dem Einlenken der Hongkonger Führung im Konflikt mit der Protestbewegung drohen Regierungsgegner mit neuen Aktionen am Wochenende. Sie planen, am Samstag die Straßen zum Internationalen Flughafen zu blockieren. Die Betreibergesellschaft appellierte an die Demonstranten in einer Zeitungsannonce in der „South China Morning Post“ am Freitag, „die Reisen Zehntausender Reisender, die den Flughafen jeden Tag nutzen, nicht zu stören“.