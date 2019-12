Protestbewegung Demonstration gegen Rechtspopulismus – Sardinen-Bewegung erreicht Rom

Kleine Fische, große Fische, Sardinen aus Pappe oder Schaumgummi, weiß, rot, blau, gelb oder regenbogenfarben: Auf der Piazza di San Giovanni in Rom ging es am Samstag bunt zu. Der Platz vor der Papstbasilika war überfüllt und über dem Menschenmeer wedelte und wogte das Symbol einer neuen politischen Bewegung in Italien: ein Fisch, der gewöhnlich in großen Schwärmen auftritt. Und immer wieder ertönte aus tausenden Kehlen „Bella Ciao“, das Lied der Partisanen im Zweiten Weltkrieg.