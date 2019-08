Proteste: Aufruf zum „Marsch der Millionen“ in Hongkong

Hongkong In der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong sind die Proteste gegen den Einfluss aus Peking am Sonntag in eine neue Runde gegangen. Die Demokratiebewegung hat zu einer weiteren Großdemonstration aufgerufen. Die veranstaltende Menschenrechtsgruppe Civil Human Rights Front hofft, wieder Hunderttausende Teilnehmer zusammenzubringen.