Proteste: Bauern wollen mit Treckern Paris vom Verkehr abschneiden

Aus Protest planen französische Landwirte, stunden- oder tagelang den Straßenverkehr in Paris zu blockieren. 1000 Trecker sollten auf dem Pariser Autobahnring geparkt werden, bis Präsident Emmanuel Macron sich zum Gespräch mit den Bauern bereit erkläre, sagte am Mittwoch die Sprecherin einer regionalen Landwirtschaftsgewerkschaft der Nachrichtenagentur AP, Elisa Despiney. Die Landwirte protestieren gegen stagnierende Einnahmen und ihrer Ansicht nach unfairen Wettbewerb. Am Dienstag protestierten bereits rund 10.000 deutsche Bauern mit 5000 Traktoren in Berlin.