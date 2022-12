Proteste: Demokratieaktivist in Hongkong zu Haftstrafe verurteilt

Der Demokratieaktivist und Medienunternehmer Jimmy Lai ist in Hongkong zu fünf Jahren und neun Monaten Haft wegen Betrugs verurteilt worden. Das Gericht befand den 75-Jährigen am Samstag für schuldig, Tätigkeiten einer Privatfirma in den Räumlichkeiten der von ihm geleiteten und 2021 nach einer Polizeirazzia aufgelösten Zeitung „Apple Daily“ verborgen zu haben. Damit habe er gegen den Mietvertrag verstoßen.